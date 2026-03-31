Кикшеринговые компании запросили 177 парковок для самокатов в Омске

В Омске кикшеринговые компании подали заявки на организацию 177 стоянок для средств индивидуальной мобильности. Больше всего таких площадок может появиться в Центральном округе — около 100. Еще 32 заявки поступили по Октябрьскому округу, 21 — по Советскому, 15 — по Кировскому и 9 — по Ленинскому. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Омска.
Как отметил мэр Омска Сергей Шелест, окончательное решение о размещении стоянок будут принимать окружные администрации. При этом в городе действуют ограничения: парковки для электросамокатов нельзя размещать в арках зданий, на газонах, цветниках и других озелененных территориях, на детских и спортивных площадках, во дворах жилых домов, на внутриквартальных проездах и ближе чем в пяти метрах от остановок общественного транспорта.
Под запрет также попадают мосты, путепроводы, пространства под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, узкие тротуары, территории памятников, объектов культурного наследия, а также школ и детских садов.
Кроме того, места для размещения самокатов должны быть обозначены специальной разметкой, а владельцы техники обязаны следить за чистотой и порядком на этих участках.