Мэрия Омска планирует помочь частникам получить субсидии на новые автобусы

Частным перевозчикам в Омске планируют предоставлять субсидии на покупку автобусов. Такой замысел показала мэрия, разработав и опубликовав проект своего постановления на эту тему.
Конкретным автором проекта выступил департамент транспорта.
Сейчас проводится оценка регулирующего воздействия постановления.
Субсидии планируют предоставлять юрлицам, которые уже занимаются перевозками по муниципальным маршрутам в границах Омска по регулируемым тарифам. Одним из критериев отбора будет опыт перевозок на городских маршрутах.
Предполагается, что постановление позволит привлечь деньги федерального и областного бюджетов. Ожидается, что за счет субсидий перевозчики в этом году смогут купить 35 автобусов большого класса, в 2027 году 24 автобуса, в 2028-м 63 автобуса. Машины должны быть не старше 18 месяцев, а местом их производства должна быть территория России.
Максимальный размер субсидии на покупку одного автобуса в текущем году должен составить почти 6,6 млн руб.
