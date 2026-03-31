Мэрия Омска планирует помочь частникам получить субсидии на новые автобусы

Речь идет не о городских деньгах в качестве субсидий, а об областных и федеральных.

Источник: Комсомольская правда

Частным перевозчикам в Омске планируют предоставлять субсидии на покупку автобусов. Такой замысел показала мэрия, разработав и опубликовав проект своего постановления на эту тему.

Конкретным автором проекта выступил департамент транспорта.

Сейчас проводится оценка регулирующего воздействия постановления.

Субсидии планируют предоставлять юрлицам, которые уже занимаются перевозками по муниципальным маршрутам в границах Омска по регулируемым тарифам. Одним из критериев отбора будет опыт перевозок на городских маршрутах.

Предполагается, что постановление позволит привлечь деньги федерального и областного бюджетов. Ожидается, что за счет субсидий перевозчики в этом году смогут купить 35 автобусов большого класса, в 2027 году 24 автобуса, в 2028-м 63 автобуса. Машины должны быть не старше 18 месяцев, а местом их производства должна быть территория России.

Максимальный размер субсидии на покупку одного автобуса в текущем году должен составить почти 6,6 млн руб.

Ранее мы писали, что омский частный перевозчик оценил идею бесплатного проезда для школьников города.