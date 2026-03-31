ВРП Нижегородской области превысил три триллиона рублей

Валовой региональный продукт Нижегородской области в 2024 году достиг 3 080,1 миллиарда рублей в текущих основных ценах, сообщает Нижегородстат. Индекс физического объема к 2023 году составил 104,1%. Доля региона в общероссийском показателе ВРП — 1,7%.
Основой экономики региона остается промышленность — на нее приходится 27,3% ВРП. Сюда входят обрабатывающие производства, энергетика, водоснабжение и добыча полезных ископаемых. Серьезный вклад вносят и услуги: торговля — 15,4%, транспортировка и хранение — 7,5%.
В отчете Нижегородстата также отмечено, что Росстат изменил методику расчета ВРП с методологией расчета ВВП в части учета информации по сектору «Финансовые корпорации». В 2024 году в его состав впервые включены кредитные организации, негосударственные пенсионные фонды, а также услуги по страхованию и вспомогательная деятельность в финансовой сфере.