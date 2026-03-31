Мэр Новосибирска заявил о строительстве новой дороги в Академгородке

На своей странице в мессенджере МАХ Максим Кудрявцев сообщил, что муниципалитет заключил контракт на строительство новой дороги в Советском районе.
Речь об участке протяжённостью почти два километра в Академгородке: от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова с выходом на трассу «Кольцово — Академгородок».
Работы будут идти поэтапно: в 2026—2028 годах предусмотрено финансирование на подготовку территории и переустройство инженерных сетей. Далее — строительство дороги, ливневой канализации, очистных сооружений и благоустройство. Документация уже прошла государственную экспертизу, объект включён в перечень ключевых инфраструктурных проектов для развития Новосибирского научного центра.
Виталий Злодеев