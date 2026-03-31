В Омске на торгах цена недостроя у ДИ «Сибиряк» дошла до 41 миллиона

В Омске завершился аукцион по продаже двух лотов с недвижимостью, который начался 24 марта. Один из лотов ушел за 41 млн рублей, хотя стартовая цена там составляла всего 1,7 млн.
Торги проводил городской департамент имущественных отношений, он же опубликовал протоколы об итогах аукциона. Лот, поднявшийся в цене до 41 млн, шел под № 1. Это недостроенный досуговый центр со степенью готовности в 7% на улице Красный Путь в районе ДИ «Сибиряк». Еще в конце 2006 года мэрия сдала этот участок в аренду для строительства омскому ООО «Эскалибур», его соучредителями в равных долях были депутат Заксобрания Дмитрий Павлов и Наталья Брун. Застройщик так и не довел возведение здания до конца и далее ликвидировался как юрлицо. Далее долгострой перешёл во владение ООО «БетонИнвест-3», но и оно не закончило стройку. Так что мэрия изъяла долгострой через суд и выставила на торги.
Депимущество установил здесь стартовую цену объекта в 1,7 млн рублей, шаг аукциона — в 17 тыс. рублей. На торги поступило 20 заявок. Среди них был лишь один участник из другого города, это челябинский ИП Татьяна Южакова. Остальные 19 участников были из Омска, это ООО «Каприз», ООО «Интернет Революция», ООО «Одиссей Плюс», ООО «Вектор-С», ООО «Новая глубина», ООО «Специализированный застройщик “СМУ-9 Стройбетон Космическое”» и другие.
Как уже сказано, в течение торгов цена лота выросла до 41 млн. Ее назвало ООО «Вектор-С». Оно было зарегистрирована в октябре 2025 года, гендиректор и учредитель здесь Дмитрий Сырвачев. Он также является соучредителем ООО «Азалия», еще два учредителя там Владислав Кауфман и Сергей Павлов. Оба они связаны с первым владельцем долгостроя Дмитрием Павловым. Тот ранее учредил ООО «Мобильное телевидение», им сейчас владеет Сергей Павлов, и ООО «Омские кабельные сети», ранее их директором был Кауфман.
Лот № 2 же это склад на улице Универсальной, его степень готовности 90%. Объект пожелали купить только два претендента, ООО «Полисервис» и его же учредитель Александр Поздняков, который выступил как физлицо. Победителем стал «Полисервис», он поднял цену лота с 5,1 млн до 5,2 млн рублей.
В обоих случаях власти продавали только сами объекты строительства. Земля под ними остается во владении города.
