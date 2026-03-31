В Омске на торгах цена недостроя у ДИ «Сибиряк» дошла до 41 миллиона

Торги проводил городской департамент имущественных отношений, он же опубликовал протоколы об итогах аукциона. Лот, поднявшийся в цене до 41 млн, шел под № 1. Это недостроенный досуговый центр со степенью готовности в 7% на улице Красный Путь в районе ДИ «Сибиряк». Еще в конце 2006 года мэрия сдала этот участок в аренду для строительства омскому ООО «Эскалибур», его соучредителями в равных долях были депутат Заксобрания Дмитрий Павлов и Наталья Брун. Застройщик так и не довел возведение здания до конца и далее ликвидировался как юрлицо. Далее долгострой перешёл во владение ООО «БетонИнвест-3», но и оно не закончило стройку. Так что мэрия изъяла долгострой через суд и выставила на торги.