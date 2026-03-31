Сколько нужно денег, чтобы выжить: прожиточный минимум превысил 64 тыс. тенге

Там пояснили, что величина прожиточного минимума — минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины.
Согласно данным по регионам, наблюдается заметная дифференциация. Лидером стал Алматы — 71 515 тенге. Далее следует Мангистауская область — 70 414 тенге. В тройку также вошла Алматинская область с показателем 67 555 тенге. В Астане прожиточный минимум составил 65 969 тенге.
Наименьшие значения зафиксированы в Западно-Казахстанской области — 54 611 тенге и Актюбинской области — 57 721 тенге.
При этом прожиточный минимум существенно отличается в зависимости от возраста и пола:
для детей до 13 лет — 50 885 тенге; для подростков — юноши 14−17 лет (81 304 тенге), девочки (62 298 тенге); для трудоспособных мужчин — 76 382 тенге; для женщин — 60 649 тенге; для пенсионеров — 60 208 тенге.
Таким образом, наибольшие расходы приходятся на подростков и трудоспособное население. Также данные показывают, что прожиточный минимум для мужчин стабильно выше, чем для женщин, особенно в трудоспособном возрасте.
Кроме того, с возрастом показатель постепенно растет, достигая пика в группе 14−29 лет, после чего начинает снижаться.
Ранее «Курсив» писал, что в Казахстане сохраняется значительный разрыв между самыми обеспеченными и наименее обеспеченными слоями населения. Всего в стране в 10% наименее обеспеченных входят 2,1 млн человек, а богатых — 2,03 млн человек. Общая сумма доходов обеспеченных — 566,2 млрд против 95,6 млрд тенге у наименее обеспеченных. Разница между суммами — почти в шесть раз.