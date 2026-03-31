Сколько нужно денег, чтобы выжить: прожиточный минимум превысил 64 тыс. тенге

Ранее «Курсив» писал, что в Казахстане сохраняется значительный разрыв между самыми обеспеченными и наименее обеспеченными слоями населения. Всего в стране в 10% наименее обеспеченных входят 2,1 млн человек, а богатых — 2,03 млн человек. Общая сумма доходов обеспеченных — 566,2 млрд против 95,6 млрд тенге у наименее обеспеченных. Разница между суммами — почти в шесть раз.