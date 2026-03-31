15 новых грузовых локомотивов «Ермак» пополнили парк Красноярской железной дороги

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на Красноярскую железную дорогу поступили 15 отечественных грузовых электровозов «Ермак» серии 3ЭС5К.
Машины специально разработаны для эксплуатации на железных дорогах Восточного полигона, отличающихся сложным рельефом: это одни из самых мощных в стране локомотивов переменного тока.
Электровозы дислоцируются в депо Боготол и задействованы в перевозках по Транссибу поездов повышенного веса 7100 тонн, а также сверхтяжелых соединенных составов массой более 12 тысяч тонн.
Такая технология позволяет нарастить объемы грузоперевозок, не увеличивая при этом количество поездов. В результате повышаются пропускная и провозная способность магистралей Восточного полигона, который начинается с КрасЖД.
Локомотивы этой серии подготовлены к эксплуатации в климатических условиях регионов Сибири, где наблюдаются резкие перепады температуры воздуха, а в зимнее время столбик термометра может опускаться до −50-ти градусов.
Для комфорта машинистов в кабинах установлены системы климат — контроля и эргономичные виброустойчивые кресла.
За последние 8 лет на Красноярскую магистраль поступило свыше 500 новых грузовых электровозов «Ермак», они пришли на смену локомотивам марки ВЛ. К настоящему моменту парк КрасЖД обновился более чем на 70 процентов.