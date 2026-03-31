3 трлн рублей составил ВРП Нижегородской области

Большой вклад в развитие региональной экономики сделала промышленность.

Источник: Нижегородская правда

3 млрд рублей составил объем валового регионального продукта Нижегородской области в 2024 году. Доля региона в общероссийском показателе ВРП достигла 1,7%.

Большой вклад в развитие региональной экономики сделала промышленность — почти третья часть ВРП — 27,3%. В частности, это добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электронергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, а также деятельность по ликвидации загрязнений.

Существенный вклад в структуру ВРП также вносит сфера услуг — это «торговля» (15,4%) и логистика и хранение (7,5%).

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 5,6% составила инфляция в Нижегородской области в феврале.