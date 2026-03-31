Социальные пенсии на Кубани вырастут в апреле

Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю сообщило об индексации социальных пенсий на 6,8% с апреля 2024 года.
Повышение в первую очередь коснется детей с инвалидностью, инвалидов с детства I группы и отдельных других категорий граждан. Всего на Кубани насчитывается 140,5 тысячи получателей таких выплат. Средний размер социальной пенсии после индексации увеличится примерно на тысячу рублей и составит 15,2 тысячи рублей.
Для детей с инвалидностью средний размер выплаты вырастет до 22,6 тысячи рублей, для инвалидов с детства I группы — до 23,3 тысячи рублей. «Фактическая прибавка для каждого получателя будет зависеть от индивидуального размера его социальной пенсии», — уточнили в отделении фонда.
Повышенные пенсии будут выплачиваться по обычному графику, подавать дополнительные заявления для этого не требуется.