3,5 млрд рублей потратили нижегородцы на лекарства в феврале

Аптеки продали более 8 миллионов упаковок лекарств.

Источник: Комсомольская правда

Жители Нижегородской области потратили на лекарства три с половиной миллиарда рублей по итогам февраля. Всего за этот месяц аптеки продали более восьми миллионов упаковок медикаментов, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека» со ссылкой на аналитиков RNC Pharma.

По данным компании, количество проданных упаковок за год немного снизилось, но в денежном выражении продажи аптек выросли на 3,8%. Оно и не удивительно: лекарства постоянно дорожают. Стоимость одной упаковки медикаментов в среднем составляла 429 рублей — почти на 14% выше, чем годом ранее. Средняя сумма, которую нижегородцы оставляли в аптеке, выросла с 742 рублей до 849.

В лидерах продаж обезболивающие средства, лекарства от насморка, а также препараты для лечения печени и желчного пузыря.