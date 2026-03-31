Незаконный самострой в районе озера Сайран снесут в Алматы

В 2ГИС дом значится под адресом Циолковского, 2. В отзывах к нему пользователи отмечают, что его отделку никак не могли завершить еще в 2023 году, там даже был пожар.
«В отношении собственника приняты административные меры и подано исковое заявление», — рассказали в управлении градостроительного контроля Алматы.
В ведомстве уточнили, что судебное разбирательство было долгим. Апелляционная коллегия все же вынесла постановление о сносе, но собственник не приступил к реальным действиям. 23 февраля департамент юстиции возбудил исполнительное производство.
Ранее «Курсив» писал, что собственника заставили снести свое здание по адресу Курмангазы, 103. Судебные разбирательства по нему тянулись около года.