Незаконный самострой в районе озера Сайран снесут в Алматы

В Алматы начали демонтаж незаконно построенного здания на пересечении улиц Райимбека и Тлендиева, ниже озера Сайран. Как сообщили в акимате города, четырехэтажное здание с адресом Циолковского, 2/324 через суд признали незаконным.

Источник: Курсив

В 2ГИС дом значится под адресом Циолковского, 2. В отзывах к нему пользователи отмечают, что его отделку никак не могли завершить еще в 2023 году, там даже был пожар.

«В отношении собственника приняты административные меры и подано исковое заявление», — рассказали в управлении градостроительного контроля Алматы.

В ведомстве уточнили, что судебное разбирательство было долгим. Апелляционная коллегия все же вынесла постановление о сносе, но собственник не приступил к реальным действиям. 23 февраля департамент юстиции возбудил исполнительное производство.

Ранее «Курсив» писал, что собственника заставили снести свое здание по адресу Курмангазы, 103. Судебные разбирательства по нему тянулись около года.