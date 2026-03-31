Минфин Нижегородской области выпустит облигации на 45 млрд рублей за 3 года

После внесения изменений в бюджет Нижегородской области в марте 2026 года, прогноз доходов был установлен на уровне 336,5 миллиарда рублей, а дефицит — 33,5 миллиарда рублей. По состоянию на 1 марта, общий объем государственного долга региона оценивался в 245,7 миллиарда рублей. Из этой суммы 37,5 миллиарда рублей приходилось на государственные ценные бумаги, а 1,7 миллиарда рублей — на государственные гарантии.