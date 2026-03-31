Минфин Нижегородской области выпустит облигации на 45 млрд рублей за 3 года

В период с 2026 по 2028 год Министерство финансов Нижегородской области намерено осуществить три миссии облигаций. Общая сумма привлеченных таким образом средств за указанный трехлетний период достигнет 45 миллиардов рублей, как следует из постановления регионального правительства.
Предполагается, что ежегодный объем выпуска облигаций составит 15 миллиардов рублей. Министерство уже приступило к подготовке выпуска облигаций на 2026 год, определив его условия. Планируется, что облигации с номинальной стоимостью одной тысячи рублей будут реализованы по цене, соответствующей 100% их номинала. Необходимость данного выпуска обусловлена покрытием дефицита областного бюджета и рефинансированием имеющихся долговых обязательств.
Стоит отметить, что в 2025 году региональным министерством финансов уже были выпущены облигации Нижегородской области на сумму 15 миллиардов рублей. Ранее, в рамках периода 2025−2027 годов, в планах ведомства значилось размещение трех выпусков облигационных займов на общую сумму 37 миллиардов рублей.
После внесения изменений в бюджет Нижегородской области в марте 2026 года, прогноз доходов был установлен на уровне 336,5 миллиарда рублей, а дефицит — 33,5 миллиарда рублей. По состоянию на 1 марта, общий объем государственного долга региона оценивался в 245,7 миллиарда рублей. Из этой суммы 37,5 миллиарда рублей приходилось на государственные ценные бумаги, а 1,7 миллиарда рублей — на государственные гарантии.
Наибольшую долю в структуре долга занимали бюджетные кредиты, предоставленные федеральным центром, в размере 121,3 миллиарда рублей, а также коммерческие займы — 85,1 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что 22 млрд рублей госдолга могут списать Нижегородской области.