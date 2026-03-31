Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Танкеры Малайзии освободят от платы за проход через Ормузский пролив

Малайзийские танкеры будут освобождены от уплаты пошлины за проход через Ормузский пролив, сообщил министр транспорта страны Энтони Локе.

Источник: РБК

«Посол Ирана упомянул, что с малазийских судов не взимается никакая пошлина», — передает его слова Bloomberg.

По словам министра, это связано с дружественными отношениями Малайзии и Ирана.

Иран продолжает полностью контролировать Ормузский пролив, сообщало агентство Fars. Сейчас пролив закрыт для США, Израиля и их союзников. Энергетический обмен через Ормузский пролив открыт для дружественных Ирану стран.

Иран начал взимать пошлины за проход судов через Ормузский пролив, организовав «безопасный коридор» для одобренных перевозчиков.

Иран после начала операции США фактически закрыл Ормузский пролив, через который в обычное время ежедневно проходило около 15 млн барр. сырой нефти и 5 млн барр. нефтепродуктов. Это привело к резкому скачку цен как на сырую нефть, так и на продукты переработки.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
