Танкеры Малайзии освободят от платы за проход через Ормузский пролив

Малайзийские танкеры будут освобождены от уплаты пошлины за проход через Ормузский пролив, сообщил министр транспорта страны Энтони Локе.
«Посол Ирана упомянул, что с малазийских судов не взимается никакая пошлина», — передает его слова Bloomberg.
По словам министра, это связано с дружественными отношениями Малайзии и Ирана.
Иран начал взимать пошлины за проход судов через Ормузский пролив, организовав «безопасный коридор» для одобренных перевозчиков.
Иран после начала операции США фактически закрыл Ормузский пролив, через который в обычное время ежедневно проходило около 15 млн барр. сырой нефти и 5 млн барр. нефтепродуктов. Это привело к резкому скачку цен как на сырую нефть, так и на продукты переработки.
