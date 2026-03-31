ТК КИТ в Шахтах: 10 лет на рынке и новые возможности для клиентов

Транспортная Компания КИТ отмечает 10‑летний юбилей работы в городе Шахты Ростовской области. За это время филиал прошел серьезную трансформацию: три года назад стартовала масштабная модернизация. Одним из ключевых шагов стал переезд на новый склад — его площадь увеличилась с 243 до 550 квадратных метров. Теперь клиентов ТК КИТ в Шахтах встречает современный офис, а с тяжелыми грузами работает специальная техника.
Недавно в ТК КИТ запустили услугу «Ответхранение» — она уже показала свою востребованность. Клиенты могут не только надежно хранить грузы на складах ТК КИТ, но и использовать их как распределительную площадку для омниканальных продаж. Это позволяет бизнесу сэкономить на аренде отдельного склада, погрузочных работах и логистике. При этом принимаются самые разные грузы — от палетных до мототехники, труб и массивного оборудования.
Клиентоориентированность остается главным приоритетом Транспортной Компании КИТ: в офисах комфортная атмосфера с зоной отдыха и игровой площадкой для детей. Персонал не просто выполняет свои обязанности, но и идет навстречу клиентам даже в нестандартных ситуациях. Такой подход приносит результаты: с января по февраль общая выручка представительства ТК КИТ в Шахтах выросла на 8%, а клиенты все чаще рекомендуют КИТ знакомым.
«Мы сталкиваемся с теми же вызовами, что и другие транспортные компании: рынок меняется, нужно адаптироваться и удерживать клиентов. В Шахтах мало новых предприятий, а продуктовые сети зачастую имеют собственный транспорт. Но мы находим решения: делаем условия максимально выгодными, выстраиваем доверительную коммуникацию и используем преимущества расположения терминала — до нас добраться проще, чем до многих конкурентов. Главное для нас — искреннее отношение к клиентам. Когда видишь, что они возвращаются и приводят новых партнеров, понимаешь: мы движемся в правильном направлении», — говорит Олеся Малютина, руководитель ТК КИТ в Шахтах.
