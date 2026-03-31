ТК КИТ в Шахтах: 10 лет на рынке и новые возможности для клиентов

«Мы сталкиваемся с теми же вызовами, что и другие транспортные компании: рынок меняется, нужно адаптироваться и удерживать клиентов. В Шахтах мало новых предприятий, а продуктовые сети зачастую имеют собственный транспорт. Но мы находим решения: делаем условия максимально выгодными, выстраиваем доверительную коммуникацию и используем преимущества расположения терминала — до нас добраться проще, чем до многих конкурентов. Главное для нас — искреннее отношение к клиентам. Когда видишь, что они возвращаются и приводят новых партнеров, понимаешь: мы движемся в правильном направлении», — говорит Олеся Малютина, руководитель ТК КИТ в Шахтах.