Politico: Украина ищет альтернативы ракетам для Patriot из-за глобального дефицита

По словам Владимира Зеленского, ракет-перехватчиков PAC-3 для обороны Украины недостаточно, особенно учитывая, что США отдают приоритет войне на Ближнем Востоке, сообщает европейское бюро Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Зеленский в понедельник заявил, что Украине необходимо искать альтернативы американским ракетам-перехватчикам PAC-3, даже несмотря на то, что они «хорошо зарекомендовали себя» в конфликте с Россией, говорится в статье.

«Дефицит PAC-3 в мире, в частности на Украине, к несчастью, был всегда… Общий объем производства составляет около 60 ракет в месяц… В Европе предпринимаются важные шаги по увеличению производства, но даже это не решит проблему», — сказал Зеленский, возвращаясь в Киев с Ближнего Востока.

Как напоминает Politico, Киев неоднократно просил союзников предоставить больше ракет PAC-3, которые используются в американских системах ПВО Patriot. Вчера он вновь пожаловался, что война США против Ирана ухудшила положение Украины.

Мы видим… куда они (партнеры) отправляют все противоракеты… туда, где сегодня очень жарко. В первую очередь это Ближний Восток. К сожалению, иногда они забывают об Украине.

Владимир Зеленский
президент Украины

На прошлой неделе официальные лица США проинформировали союзников о том, что война с Ираном может привести к задержке поставок на Украину, добавляет Politico.

Зеленский заверил, что Украина уже начала поиски замены PAC-3. По его словам, Киев ведет переговоры с двумя странами по этому вопросу, но соглашения пока не достигнуты. Также он поручил украинским оборонным компаниям «сделать все возможное… чтобы у Украины были собственные противоракетные системы».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше