Politico: Украина ищет альтернативы ракетам для Patriot из-за глобального дефицита

Зеленский в понедельник заявил, что Украине необходимо искать альтернативы американским ракетам-перехватчикам PAC-3, даже несмотря на то, что они «хорошо зарекомендовали себя» в конфликте с Россией, говорится в статье.
«Дефицит PAC-3 в мире, в частности на Украине, к несчастью, был всегда… Общий объем производства составляет около 60 ракет в месяц… В Европе предпринимаются важные шаги по увеличению производства, но даже это не решит проблему», — сказал Зеленский, возвращаясь в Киев с Ближнего Востока.
Мы видим… куда они (партнеры) отправляют все противоракеты… туда, где сегодня очень жарко. В первую очередь это Ближний Восток. К сожалению, иногда они забывают об Украине.
На прошлой неделе официальные лица США проинформировали союзников о том, что война с Ираном может привести к задержке поставок на Украину, добавляет Politico.
Зеленский заверил, что Украина уже начала поиски замены PAC-3. По его словам, Киев ведет переговоры с двумя странами по этому вопросу, но соглашения пока не достигнуты. Также он поручил украинским оборонным компаниям «сделать все возможное… чтобы у Украины были собственные противоракетные системы».