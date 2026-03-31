Вице-губернатор Ленобласти Малащенко спрогнозировал высокие цены на корюшку

На вопрос: будет ли корюшка не такой дорогой для жителей и гостей агломерации, как в прошлом году, вице-губернатор ответил, что рассчитывать на это не приходится. «Чтобы цены на корюшку были ниже, объем вылова должен быть в разы выше», — рассуждал господин Малащенко. По его словам рекордным за последние годы был вылов на уровне 2,5−3 тыс. тонн корюшки. При этом агропромышленный сектор областного правительства постоянно советуется с представителями научного сообщества об оптимальном для природы уровне вылова. Объем в 1000 тонн как раз и является таким показателем. Корюшка — один из узнаваемых символов Ленинградской области. По информации областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, фестиваль «Корюшка идет!» состоится в этом году в Новой Ладоге 16 мая.