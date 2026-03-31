Электронная ипотека за один день: как цифровизация ускорила покупку жилья

Если семья планирует покупку недвижимости с привлечением ипотеки, то первое на что стоит обратить внимание — подходит ли им программа льготного кредитования для семей с детьми. Если ответ — да, то у них уже есть возможность взять ипотеку под 6% при поддержке государства. Вторым важным моментом стоит отметить индивидуальные программы кредитования, предлагаемые строительными компаниями совместно с банками. Порой по таким программа ставка может быть еще ниже 6% и помогает снижать финансовую нагрузку на клиента, которая выражается в сниженном ежемесячном платеже. Также не стоит забывать про материнский семейный капитал, который можно направлять в том числе на первоначальный взнос по ипотечному кредиту.