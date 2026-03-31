Электронная ипотека за один день: как цифровизация ускорила покупку жилья

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 24 марта в пресс-центре «Комсомольской правды» состоялся круглый стол на тему «Семейная ипотека — 2026: изменения, новшества, условия, стратегии».
Для обсуждения актуальной темы собрались представители Сбербанка, Фонда пенсионного и социального страхования, Красноярского филиала АО «СОГАЗ», Росреестра и рынка недвижимости, а также представители риелторского сообщества — компания «Этажи».
Начальник управления ипотечного кредитования Красноярского отделения Сбербанка Константин Колдомов, в ходе диалога рассказал, что, проанализировав динамику цен на первичном рынке по открытым данным Домклик за последние три года, можно сделать следующий вывод: покупка недвижимости в начале 2023 года выходила как минимум на 3 млн рублей дешевле, чем сейчас.
Подводя итоги 2025 года, представитель Сбера отметил, что, несмотря на охлаждение рынка в 1 квартале 2025 года, объемы выдаваемых кредитов по итогам 12 месяцев прошлого года на 18% превысили объёмы 2024 года. И это несмотря на тот факт, что в июне 2024 года завершала свое действие льготная программа «Господдержка 2020».
Что касается 2026 года, с 1 февраля произошли изменения в законодательстве, которые оказали влияние как на рынок жилья, так и на ипотечное кредитование. Во-первых, Семейная ипотека теперь выдается на одну семью (раньше семья могла взять две Семейные ипотеки на каждого из супругов). Во-вторых, регистрация ребенка должна совпадать с регистрацией родителей-заемщиков. Для детей с 14 лет необходимо предоставление паспорта, младше — справка № 8, которая выдавалась до августа 2025 года (сейчас это справка № 41 с электронной подписью, которую можно взять с Госуслуг). Наконец, в-третьих: теперь при подаче заявки на семейную ипотеку в обязательном порядке предоставляется СНИЛС ребенка.
Какие же стратегии для заемщиков предлагают сегодня банки и застройщики?
Если семья планирует покупку недвижимости с привлечением ипотеки, то первое на что стоит обратить внимание — подходит ли им программа льготного кредитования для семей с детьми. Если ответ — да, то у них уже есть возможность взять ипотеку под 6% при поддержке государства. Вторым важным моментом стоит отметить индивидуальные программы кредитования, предлагаемые строительными компаниями совместно с банками. Порой по таким программа ставка может быть еще ниже 6% и помогает снижать финансовую нагрузку на клиента, которая выражается в сниженном ежемесячном платеже. Также не стоит забывать про материнский семейный капитал, который можно направлять в том числе на первоначальный взнос по ипотечному кредиту.
Если же семья ранее приобретала квартиру от застройщика на стандартных условиях и сейчас у них изменились семейные обстоятельства (например, родился ребенок), то стоит обратиться в банк для рефинансирования базовой ипотеки и перевода ее на семейную.
На процентную ставку влияют разные условия, одно из которых — это получение зарплаты на карту Сбера. Таким образом клиент сам может регулировать свою процентную ставку и дополнительно снизить ее на 1% за счет перевода своей зарплаты в Сбер. За счет плотного сотрудничества со строительными компаниями и применения инструментов субсидирования процентной ставки от застройщика, уже сейчас запущены и продолжают запускаться индивидуальные условия кредитования. Так, в Красноярске Сбер уже запустил с рядом застройщиков предложения по ставке на весь срок кредитования — 13,9%.
Касаемо цифровизации ипотечного кредитования, Управление Росреестра по Красноярскому краю отмечает, что к электронному оформлению в прошлом году прибегли 86,4% заявителей. По словам начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Елены Ященковой, у Росреестра установилось тесное взаимодействие с банками, и это дает положительные результаты — ускоряется процесс принятия решений банками. За 2025 год отмечен рост заявлений по ипотечному кредитованию в сравнении с 2024 годом −33 839 и 34 511 заявлений соответственно. Причем, поданное в электронном виде и без ошибок заявление регистрируется максимально быстро — в течение дня.
«Береги кредитную историю смолоду» — такой фразой начала свой доклад Галина Туголукова, руководитель ипотечного департамента компании «Этажи». Если клиент активно пользуется рассрочками при покупке в магазинах и на маркетплейсах, то риск отказа в ипотечном кредите возрастает. 70% отказов в ипотеке происходит из-за отрицательной кредитной истории. Причем, даже если заемщик аккуратно вносил платежи по взятым на себя обязательствам, но имеет микрозаймы или оформленные кредитные карты, то негативная отметка может все же появиться в кредитной истории. «Если компания, которая выдала рассрочку на оплату покупки, не является банком, это будет микрозайм, что очень негативно скажется на кредитной истории», — пояснила Галина Туголукова.
Участники круглого стола сошлись во мнении, что изменения и связанные с ними ограничения всегда несут в себе новые возможности, нужно все хорошо изучить и взвесить. В целом, изменения в законодательстве не смогут повлиять на доступность ипотечной программы для семей. Важно, чтобы заемщики повышали свою финансовую грамотность, подходили серьезно к процессу сбора документов и правильного оформления заявления на ипотечный кредит, рассчитав свои финансовые возможности, в соответствии с которыми и будет применяться та или иная стратегия.
