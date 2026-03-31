Пермякам стал доступен интернет на скорости 5G

Услуга доступна на современных моделях смартфонов.

Источник: Комсомольская правда

Новая версия приложения «Пермский транспорт» сможет работать даже при ограничении мобильной связи, сообщили в департаменте транспорта Перми.

Ранее пользователи сталкивались с затруднениями при работе транспортного приложения в условиях нестабильного мобильного интернета. В ведомстве отметили, что разработчики провели комплекс необходимых мероприятий, включая закрытое тестирование.

Обновленная версия приложения стала доступна всем пользователям с сегодняшнего дня. Подобные меры направлены на повышение стабильности работы сервиса в условиях ограниченного мобильного интернета, подчеркнули в дептрансе Перми.

Напомним, в апреле для оплаты проезда в пермском транспорте можно будет использовать брелоки и стикеры помимо транспортных карт. Их стоимость составит 150 рублей. Чтобы оплатить поездку, нужно приложить новые носители к валидатору.