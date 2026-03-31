Масштабная поддержка: челябинские аграрии получили первые субсидии на подготовку к посевной

На Южном Урале началось финансирование сельхозпроизводителей в рамках подготовки к весенне-полевым работам. Как уточнили в региональном минсельхозе, общая сумма господдержки достигнет 162,9 млн рублей. Средства поступят в 176 хозяйств региона, причем две трети из них (117) представлены фермерскими предприятиями. Учитывая, что весна в этом году наступила раньше обычного, полевые работы планируется стартовать уже во второй половине апреля.