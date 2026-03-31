Масштабная поддержка: челябинские аграрии получили первые субсидии на подготовку к посевной

На Южном Урале началось финансирование сельхозпроизводителей в рамках подготовки к весенне-полевым работам. Как уточнили в региональном минсельхозе, общая сумма господдержки достигнет 162,9 млн рублей. Средства поступят в 176 хозяйств региона, причем две трети из них (117) представлены фермерскими предприятиями. Учитывая, что весна в этом году наступила раньше обычного, полевые работы планируется стартовать уже во второй половине апреля.
Выплаты осуществляются по госпрограмме и адресованы тем, кто в прошлом году занимался выращиванием зерновых культур: пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. За счет выделенных средств сельхозтоваропроизводители смогут частично покрыть расходы, связанные со складированием зерна, приобретением средств защиты растений, а также с проведением необходимых лабораторных исследований.
В числе ключевых задач аграриев — повышение плодородия земель. Для этого ведется активное приобретение минеральных удобрений под будущий сезон: на сегодняшний день закуплено 28 тыс. тонн. Позднее сельхозпроизводителям компенсируют эти расходы за счет областного бюджета — объем субсидии, по данным ведомства, составит еще 182 млн рублей.
На 2026 год аграриям поставлены масштабные задачи: планируется выйти на показатели в 2,05 млн тонн зерновых, свыше 100 тыс. тонн картофеля и 25 тыс. тонн овощей, выращенных в открытом грунте. Глава минсельхоза Челябинской области Алексей Кобылин акцентировал внимание на том, что необходимо удержать объемы производства растениеводческой продукции на уровне, достигнутом в предыдущем году.