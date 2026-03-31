Награды регионального этапа премии «Любимый малый бизнес» получили 100 предпринимателей со всей Сибири

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Новосибирске прошла церемония награждения регионального этапа премии «Любимый малый бизнес». Призы от организатора премии — Сбера — получили 100 предприниматели со всей Сибири.
Итоговые результаты позволили определить победителей в десяти номинациях, в каждой из которых 10 лучшим представителям одной из этих сфер экономики награды вручали известные предприниматели и топ-менеджеры банка. А 9 лучших из лучших примут участие в финале премии, который пройдёт в Москве летом.
Малый бизнес Сибири на федеральном этапе премии представят:
Кафе «Кофейный кот» (Железногорск, номинация «Ресторанный бизнес»).
Сеть ювелирных магазинов Sbleskom (Томск, номинация «Индустрия моды и красоты»).
Бутик-отель «Игуана» (Элекмонар, номинация «Гостиничный бизнес и туризм»).
Магазин компьютерной техники MaxxPC (Новосибирск, номинация «Ритейл: товары для дома»).
Кафе «Шоколатте» (Бийск, номинация «Ресторанный бизнес»).
Семеноводческое хозяйство Владимира Устинова (Барнаул, номинация «Сельское хозяйство и животноводство»).
Компания «Цифровые сети» (Новосибирск, номинация «Сервис и ремонт»).
Сеть фитнес-клубов «Апельсин» (Новосибирск, номинация «Спорт, образование и развитие»).
Фабрика деревянных игрушек «Томик» (Томск, номинация «Торговля на маркетплейсах»).
Каждый победитель федерального этапа получит статус предпринимателя из ТОП-100 в России, приглашение на гала-ужин в Москве и 1 000 000 рублей на развитие своего дела.
«Представители бизнеса из сибирского региона встретятся в Москве с такими же финалистами премии из других регионов нашей страны. Смогут обменяться опытом, практиками и, возможно, привезти что-то с собой для того, чтобы ещё улучшить свои показатели. Мы считаем, что такие премии и конкурсы добавляют предпринимателям позитива и оптимизма, дают подъём жизненной энергии, позволяют легче смотреть на трудности и преодолевать их», — отметил заместитель председателя Сибирского банка Сбера Андрей Горбунов.
Всего заявки на участие в премии подавали 40 000 предпринимателей со всей страны, в числе которых больше 4000 — представители малого бизнеса из девяти регионов присутствия Сибирского банка Сбера.
