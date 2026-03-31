Расчистка рек Донбасса продолжится

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР планируют продолжить работу по расчистке русел рек, но для этого необходимо дополнительное финансирование.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР планируют продолжить работу по расчистке русел рек, но для этого необходимо дополнительное финансирование.

Рассказал министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Шебалков.

В перспективе приведение в порядок нескольких рек ДНР: Кальмиус, Грузская, Зеленый Кальчик, Грузской Еланчик. По словам министра, практика расчистки русел рек показала свою эффективность. Тот объем работ в этом направлении, который смогли сделать, уже позволил наполнить водоемы региона.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

