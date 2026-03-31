Крупный банк Беларуси объявил о снижении ставок по кредиту на жилье

«Белинвестбанк» с 1 апреля 2026 года снижает ставку по кредиту на жилье — с 18,11% до 17,50%. Речь идет про покупку жилья на «вторичке», готовых (сданных) квартир от застройщиков. Сроки кредитования составят 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20 лет.