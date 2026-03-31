Крупный банк Беларуси объявил о снижении ставок по кредиту на жилье. Подробности приводит площадка недвижимости Realt.by.
«Белинвестбанк» с 1 апреля 2026 года снижает ставку по кредиту на жилье — с 18,11% до 17,50%. Речь идет про покупку жилья на «вторичке», готовых (сданных) квартир от застройщиков. Сроки кредитования составят 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20 лет.
Кроме того, есть возможность оформления без поручителей при сумме кредита до 150 000 рублей на покупку жилой недвижимости, в том числе вторичного жилья.
Что касается кредитов на строительство жилья, то ставка останется прежней — 16,50%.
Ранее мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 апреля 2026 года: большие выходные, командировочные и утильсбор по-новому, отключение отопления.
Тем временем «Белоруснефть» отреагировала на ажиотаж с топливом на АЗС в Беларуси.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в апреле 2026 в Беларуси: «Снег, грозы, циклоны с ненастьем».