Средняя зарплата врачей в ЦГБ Арзамаса превысила 106 тыс. рублей

Зарплаты медиков в Арзамасской ЦГБ достигли отметки выше 106 тысяч рублей. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
За минувшие четыре года средний доход врачей и медсестер Арзамасской центральной городской больницы увеличился на 40%, а зарплата младшего медицинского персонала — на 63%. Только в 2025 году штат больницы пополнили 28 докторов и 66 представителей среднего медицинского звена.
По словам главного врача Олега Курахтанова, в 2025 году больнице удалось увеличить количество проведенных операций на 36%, выполнив свыше 10 тысяч хирургических вмешательств. Среди них — 755 процедур стентирования и 49 тромбоэкстракций, относящихся к высокотехнологичной медицинской помощи.
При содействии областного Министерства здравоохранения для ЦГБ было приобретено современное оборудование: цифровой маммограф, электрохирургические инструменты, а также системы для внутрисосудистого ультразвукового исследования и ротационной эндартерэктомии.
Как добавил Олег Курахтанов, в 2026 году первоочередной задачей станет укомплектование врачами-отоларингологами и урологами поликлиник ЦГБ. Также планируется провести капитальный ремонт третьего корпуса больницы.
