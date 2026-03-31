Средняя зарплата врачей в ЦГБ Арзамаса превысила 106 тыс. рублей

За минувшие четыре года средний доход врачей и медсестер Арзамасской центральной городской больницы увеличился на 40%, а зарплата младшего медицинского персонала — на 63%. Только в 2025 году штат больницы пополнили 28 докторов и 66 представителей среднего медицинского звена.