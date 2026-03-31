Путин дал старт работе новых транспортных объектов в нескольких регионах России

Президент Владимир Путин по видеосвязи запустил работу нескольких новых транспортных объектов в регионах.
Так, в Амурской области построен новый пассажирский терминал Международного аэропорта Благовещенска. В Ростовской области на реке Дон завершен первый этап создания Багаевского гидроузла, который обеспечит крупнотоннажное судоходство и рост объемов грузоперевозок в направлении Азово-Черноморского бассейна. В Санкт-Петербурге стартует очередной этап строительства Широтной магистрали скоростного движения, которая свяжет город с трассами Ленинградской области и оптимизирует логистику. Кроме того, запущено движение беспилотного грузового транспорта на трассе М-12 «Восток».
«Просим вашего разрешения на старт работ Широтной магистрали скоростного движения, ввод в эксплуатацию готовых объектов и запуск беспилотного движения на трассе М-12», — обратился к главе государства министр транспорта Андрей Никитин, после того как представители регионов по видеосвязи рассказали о строительстве новых объектов и планах на будущее.
«Разрешаю. С Богом», — ответил Владимир Путин.
Затем в здании нового терминала аэропорта Благовещенска прозвучало первое объявление для пассажиров, а беспилотные грузовики двинулись в путь по трассе «Восток».
«Спасибо!» — сказал президент всем участникам церемонии.