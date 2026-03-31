Волгоградцам рассказали, может ли кешбэк облагаться налогом

— Основанием для расчёта НДФЛ являются сведения, которые банки представляют в налоговые органы. С этими сведениями можно ознакомиться в Личном кабинете физического лица («Сведения о доходах» — «Проценты по вкладам»). Информация предоставляется банком общей суммой всех полученных физическим лицом процентов по вкладам за год без разбивки по отдельным вкладам, счетам, — уточняют специалисты.