Китай за три месяца получил из Прикамья 34 тысячи кубометров лесоматериалов

Предприятия Прикамья сохраняют ранее достигнутый среднегодовой объем экспорт лесоматериалов в Китай. В период с 1 января по 31 марта 2026 года дружественная страна получила 34,035 тыс. куб. метров продукции.
Управление Россельхознадзора по Пермскому краю сообщило о прохождении фитосанитарного контроля всей поставленной продукции. Лабораторная экспертиза Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.
В первом квартале 2025 года Китай закупил в Пермском крае более 45 тыс. куб. метров лесоматериалов, с 1 января по 30 сентября — 77,4 тыс. куб. метров продукции.
