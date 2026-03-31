Китай за три месяца получил из Прикамья 34 тысячи кубометров лесоматериалов

Экспортные поставки сохраняют достигнутый ранее среднегодовой объем.

Источник: Комсомольская правда

Предприятия Прикамья сохраняют ранее достигнутый среднегодовой объем экспорт лесоматериалов в Китай. В период с 1 января по 31 марта 2026 года дружественная страна получила 34,035 тыс. куб. метров продукции.

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю сообщило о прохождении фитосанитарного контроля всей поставленной продукции. Лабораторная экспертиза Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.

В первом квартале 2025 года Китай закупил в Пермском крае более 45 тыс. куб. метров лесоматериалов, с 1 января по 30 сентября — 77,4 тыс. куб. метров продукции.

