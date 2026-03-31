Еврокомиссар признал острую нехватку всех видов вооружений в ЕС

Запасы стран Евросоюза по всем видам вооружений, включая ракеты и боеприпасы, находятся на крайне низком уровне. Об этом 31 марта заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью изданию Breaking Defense.

Источник: Reuters

«Запасы очень низкие по всем видам вооружений, включая ракеты и боеприпасы», — сказал политик.

Кубилюс добавил, что американцы производят хорошее оружие, но Европе необходимо нарастить производство, поскольку в мире его недостаточно ни для Украины, ни для стран ЕС.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 3 марта рассказал, что конфликт с Ираном заставил Соединенные Штаты перенаправить часть вооружений с Украины на Ближний Восток, из-за чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) остались без ряда критически важных систем.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше