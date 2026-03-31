Суд в Ростовской области признал банкротом Белокалитвинскую птицефабрику

Банкротный иск в отношении Белокалитвинской птицефабрики рассмотрели на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом Белокалитвинскую птицефабрику. Соответствующее решение принято 30 марта по заявлению кредитора — общества с ограниченной ответственностью. Информация опубликована в электронной картотеке суда.

В отношении предприятия открыли процедуру конкурсного производства до 30 сентября 2026 года. Срок конкурсного производства может продлеваться.

Указано, что ответчик должен истцу 26,8 млн рублей, из которых 20, млн рублей — основной долг, а еще 6,4 млн рублей — проценты. ООО включили в третью очередь реестра требований кредиторов. Также с птицефабрики в пользу заявителя взыскали судебные расходы по уплате госпошлины в 314,5 тысячи рублей.

После завершения всех мероприятий конкурсный управляющий обязан обратиться в суд с ходатайством о завершении процедуры и представить отчет о результатах.

