Когда придется уплатить налог с банковского кешбэка, рассказали в ФНС

Банковским кешбэком называют средства или бонусы, которые получены в рамках банковских программ лояльности. В Федеральной налоговой службе опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что эти доходы облагается налогом. Однако есть исключения.
Налог придется уплатить, если кешбэк получен:
не в рамках публичной оферты;
в рамках трудовых отношений;
в качестве платы за оказание услуг.
Также НДФЛ облагаются доходы, полученные в виде процентов по вкладам. Основанием для расчета являются сведения. С ними можно ознакомиться, переходя по ссылкам: «Личный кабинет физического лица — “Сведения о доходах” — “Проценты по вкладам”. Информация предоставлятся банками в ФНС общей суммой всех полученных процентов за год без разбивки по отдельным вкладам и счетам.
При несовпадении за уточнением следует обращаться в банк, подчеркивают в ФНС РФ, уточняя, что НДФЛ по доходам в виде процентов по вкладам за 2025 год ведомством еще не рассчитывался.
