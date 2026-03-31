Когда придется уплатить налог с банковского кешбэка, рассказали в ФНС

Также НДФЛ облагаются доходы, полученные в виде процентов по вкладам.

Банковским кешбэком называют средства или бонусы, которые получены в рамках банковских программ лояльности. В Федеральной налоговой службе опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что эти доходы облагается налогом. Однако есть исключения.

Налог придется уплатить, если кешбэк получен:

не в рамках публичной оферты;

в рамках трудовых отношений;

в качестве платы за оказание услуг.

Также НДФЛ облагаются доходы, полученные в виде процентов по вкладам. Основанием для расчета являются сведения. С ними можно ознакомиться, переходя по ссылкам: «Личный кабинет физического лица — “Сведения о доходах” — “Проценты по вкладам”. Информация предоставлятся банками в ФНС общей суммой всех полученных процентов за год без разбивки по отдельным вкладам и счетам.

При несовпадении за уточнением следует обращаться в банк, подчеркивают в ФНС РФ, уточняя, что НДФЛ по доходам в виде процентов по вкладам за 2025 год ведомством еще не рассчитывался.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что налоговые инспекции перешли на особый режим работы на время декларационной кампании.