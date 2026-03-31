Россия запустит беспилотные грузовики с Беларусью и Казахстаном

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Россия обсудит с Беларусью и Казахстаном запуск беспилотных грузовых перевозок на полях Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ), сообщил РИА Новости глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

Источник: Sputnik.by

По его словам, вопрос использования беспилотных технологий в сфере грузоперевозок в первую очередь интересует приграничные с Россией страны. Тема с соседями уже обсуждается, и речь об этом будет продолжена на МТЛФ, в частности с казахстанской и белорусской сторонами.

«Нас всегда поддерживают коллеги из Беларуси. Мы с ними тоже эти темы обсуждаем», — отметил Никитин.

Ранее министр транспорта России заявил, что запуск трансграничных беспилотных грузоперевозок с Беларусью и Казахстаном точно состоится. При этом он уточнил, что, скорее всего, это будет не в 2026 году.

Движение грузовиков без водителей на российской территории организовано в рамках экспериментального правового режима «Беспилотные логистические коридоры». Беспилотные грузоперевозки осуществляются на трассах М11 «Нева» и ЦКАД. В следующем году планируется, что их запустят на автодороге М12 «Восток».

МТЛФ будет проведен впервые. Форум состоится 1—3 апреля в Санкт-Петербурге. РИА Новости является генеральным информационным партнером форума.

