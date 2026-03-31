Группа Unilever заключила сделку с производителем специй на $44 млрд

Корпорация Unilever Plc заключила сделку с крупным производителем специй McCormick & Co. на сумму более $44 млрд, сообщает Bloomberg.
«Компания Unilever Plc договорилась об объединении своего пищевого бизнеса с производителем специй McCormick & Co. в рамках сделки на сумму $44,8 млрд, в результате которой будет создана глобальная компания по производству приправ, соусов и специй», — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что сделка является крупнейшей в истории обеих компаний и поможет переосмыслить имидж Unilever как мирового лидера в сфере продовольственных товаров, а также превратит McCormick в более крупного игрока на мировом рынке.
Сделка основана на принципе слияния и была единогласно одобрена советами директоров обеих предприятий.
Unilever — один из крупнейших в мире производителей продуктов и товаров повседневного спроса, работал в России с 1991 года. Выпускает такие бренды, как Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко», Dove, «Бархатные ручки», «Чистая линия», «Черный жемчуг», Domestos, Axe, Rexona и другие. После начала спецоперации Unilever прекратила поставки товаров в Россию и экспорт с ее территории, но пообещала продолжить продажу своей продукции с российских заводов.
