Группа Unilever заключила сделку с производителем специй на $44 млрд

Unilever — один из крупнейших в мире производителей продуктов и товаров повседневного спроса, работал в России с 1991 года. Выпускает такие бренды, как Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко», Dove, «Бархатные ручки», «Чистая линия», «Черный жемчуг», Domestos, Axe, Rexona и другие. После начала спецоперации Unilever прекратила поставки товаров в Россию и экспорт с ее территории, но пообещала продолжить продажу своей продукции с российских заводов.