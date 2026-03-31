Участникам СВО могут заменить землю выплатами в Нижегородской области

С октября 2023 года по февраль 2026 года от военнослужащих и их семей поступило порядка 3,7 тысячи заявлений на получение земли. К настоящему моменту участки уже получили более 850 человек, еще 2,3 тысячи льготников находятся в очереди. Согласно региональному законодательству, земля предоставляется для ведения личного подсобного хозяйства участникам СВО, удостоенным государственных наград, а также контрактникам через систему земельных сертификатов.