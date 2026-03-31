Участникам СВО могут заменить землю выплатами в Нижегородской области

В Нижегородской области рассматривается возможность введения денежных выплат для участников СВО вместо предоставления земельных участков в собственность. Об этом сообщил председатель комитета Заксобрания по градостроительному развитию Василий Суханов в ходе интернет-конференции ИА «НТА-Приволжье». На данный момент фактическая потребность региона составляет около 13,3 тысячи участков, из которых 11 тысяч необходимы для обеспечения владельцев земельных сертификатов.
С октября 2023 года по февраль 2026 года от военнослужащих и их семей поступило порядка 3,7 тысячи заявлений на получение земли. К настоящему моменту участки уже получили более 850 человек, еще 2,3 тысячи льготников находятся в очереди. Согласно региональному законодательству, земля предоставляется для ведения личного подсобного хозяйства участникам СВО, удостоенным государственных наград, а также контрактникам через систему земельных сертификатов.
Проработка вопроса о денежной альтернативе связана с необходимостью ускорить процесс оказания мер социальной поддержки и упростить процедуру для граждан. Ранее в регионе уже были приняты поправки в закон, регламентирующие порядок бесплатного предоставления земли в соответствии с распоряжением Президента РФ. Окончательное решение о целесообразности замены наделов выплатами будет принято после детального анализа бюджетных возможностей.
Ранее сообщалось, что выплаты нижегородским врачам за выявление рака выросли в 10 раз.