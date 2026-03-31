Вениамин Кондратьев открыл в Усть-Лабинске центр белорусской сельхозтехники

В церемонии открытия в Усть-Лабинске приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов, вице-губернаторы Александр Руппель и Андрей Коробка, а также руководство местного завода, сообщила пресс-служба администрации региона.
Вениамин Кондратьев отметил, что центр особенно ждали местные аграрии. «Ведь сегодня на кубанских полях работает 70 процентов тракторов и 10 процентов комбайнов белорусского производства», — сказал губернатор. Он добавил, что ранее комплектующие закупали в Беларуси, а быстрый ремонт был затруднен. Создание сервисного центра Кондратьев назвал верным решением для поддержания техники в исправности.
Министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов подчеркнул, что открытие центра в преддверии Дня единения народов символично. Он также сообщил, что в ближайшие пять лет на базе центра появятся машиностроительный центр и центр изучения технологий для производства необходимых комплектующих.
Мультибрендовый центр открыли на базе завода «Кубань», который работает с 2023 года. На предприятии уже создали производственный цех площадью 750 квадратных метров. До декабря 2025 года здесь выпустили более 230 единиц продукции: зерноуборочные комбайны, жатки и технику для уборки подсолнечника и кукурузы.
В рамках региональной программы развития промышленности предприятие получило субсидию в 15 миллионов рублей. Эти средства направят на предоставление скидок покупателям продукции завода.