Вениамин Кондратьев открыл в Усть-Лабинске центр белорусской сельхозтехники

В Усть-Лабинске на базе комбайнового завода «Кубань» открыли мультибрендовый центр «Белорусские машины». Событие приурочили ко Дню единения народов России и Белоруссии, который отмечают 2 апреля.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В церемонии открытия в Усть-Лабинске приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов, вице-губернаторы Александр Руппель и Андрей Коробка, а также руководство местного завода, сообщила пресс-служба администрации региона.

Вениамин Кондратьев отметил, что центр особенно ждали местные аграрии. «Ведь сегодня на кубанских полях работает 70 процентов тракторов и 10 процентов комбайнов белорусского производства», — сказал губернатор. Он добавил, что ранее комплектующие закупали в Беларуси, а быстрый ремонт был затруднен. Создание сервисного центра Кондратьев назвал верным решением для поддержания техники в исправности.

Министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов подчеркнул, что открытие центра в преддверии Дня единения народов символично. Он также сообщил, что в ближайшие пять лет на базе центра появятся машиностроительный центр и центр изучения технологий для производства необходимых комплектующих.

Мультибрендовый центр открыли на базе завода «Кубань», который работает с 2023 года. На предприятии уже создали производственный цех площадью 750 квадратных метров. До декабря 2025 года здесь выпустили более 230 единиц продукции: зерноуборочные комбайны, жатки и технику для уборки подсолнечника и кукурузы.

В рамках региональной программы развития промышленности предприятие получило субсидию в 15 миллионов рублей. Эти средства направят на предоставление скидок покупателям продукции завода.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
