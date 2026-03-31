Вениамин Кондратьев открыл в Усть-Лабинске центр белорусской сельхозтехники

Вениамин Кондратьев отметил, что центр особенно ждали местные аграрии. «Ведь сегодня на кубанских полях работает 70 процентов тракторов и 10 процентов комбайнов белорусского производства», — сказал губернатор. Он добавил, что ранее комплектующие закупали в Беларуси, а быстрый ремонт был затруднен. Создание сервисного центра Кондратьев назвал верным решением для поддержания техники в исправности.