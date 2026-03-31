Зубаревич объяснила разницу в оценке инфляции гражданами и Росстатом

Отчеты Росстата об уровне инфляции не соответствуют ощущениям граждан, поскольку ни один реальный человек не потребляет так, как условный «среднестатистический россиянин», заявила в программе «Таманцев. В итоге» экономист, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. Она отметила, что Росстат измеряет недельную инфляцию по 300 видам потребления, из которых около 35% — это еда. При этом если отдельно взятый реальный человек соотнесет, сколько он ест тех или иных продуктов, а также сколько тратит на общественный транспорт и на тарифы ЖКУ, у него сложится «своя инфляция».