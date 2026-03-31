Зубаревич объяснила разницу в оценке инфляции гражданами и Росстатом

Отчеты Росстата об уровне инфляции не соответствуют ощущениям граждан, поскольку ни один реальный человек не потребляет так, как условный «среднестатистический россиянин», заявила в программе «Таманцев. В итоге» экономист, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. Она отметила, что Росстат измеряет недельную инфляцию по 300 видам потребления, из которых около 35% — это еда. При этом если отдельно взятый реальный человек соотнесет, сколько он ест тех или иных продуктов, а также сколько тратит на общественный транспорт и на тарифы ЖКУ, у него сложится «своя инфляция».
«Ни один человек не потребляет так, как среднестатистический россиянин. Нет такого потребления», — отметила эксперт.
По ее словам, поскольку для небогатых людей основными тратами являются прежде всего еда и обязательные услуги, они оценивают инфляцию иначе.
Зубаревич считает, что сейчас инфляция достаточно активно снижается. В 2024 году показатель рос весь год, при этом «круче всего» рост показала сфера ЖКХ. Кроме того, росли медицинские услуги, городской транспорт, сфера культуры, а также еда.
«Главный вклад в инфляцию вносят услуги, частично регулируемые государством, это тарифы. Второй вклад вносят продовольствие», — пояснила Зубаревич добавив, что инфляция «безусловно» продолжит снижаться.
Инфляционные ожидания населения России в марте 2026 года выросли на 0,3 п.п., до 13,4%, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России с 2 по 12 марта 2026 года. Показатель снова перешел к росту после снижения в прошлом месяце. Сейчас он находится на уровне мая 2025-го, когда ожидаемая инфляция также была на уровне 13,4%.
Согласно прогнозу Центробанка, возвращение устойчивой инфляции к 4% ожидается во втором полугодии 2026 года. Регулятор ожидает разового всплеска инфляции в октябре на фоне индексации тарифов на коммунальные услуги, но рост показателей уже учтен в прогнозе, рассказывал в эфире Радио РБК директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.
