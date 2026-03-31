Свыше 1600 бытовых засоров устранили в Нижнем Новгороде с начала года

За первые три месяца 2026 года работники АО «Объединенный коммунальный оператор» устранили уже более 1600 бытовых засоров на наружных сетях водоотведения в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Ежедневно бригады выезжают от 10 до 30 раз на заявки о бытовых засорах. Также они очищают приемные отделения канализационных насосных станций (КНС) — всего их 129 на обслуживания предприятия.
«Жители часто не задумываются и выбрасывают в унитаз неорганический мусор, которому место в мусорном ведре, а не в системе водоотведения. Такой мусор — причина засоров, выхода из строя оборудования, подтопления канализационных сетей и подвальных помещений, излива стоков на поверхность», — объяснил начальник управления водоотведения АО «ОКО» Михаил Новокрещенов.
Чаще всего канализация засоряется туалетной бумагой, влажными салфетками, наполнителем для туалета животных. Влажные салфетки представляют наибольшую опасность, так как они превращаются в пластик при попадании на рабочее колесо насосного агрегата на КНС и выводят из строя оборудование.
Напомним, что свыше 400 тысяч кубометров стоков ежедневно поступают на Нижегородскую станцию аэрации. Во время первичной механической очистки в здании решеток каждый день вылавливают 10 тонн мусора.
