Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свыше 1600 бытовых засоров устранили в Нижнем Новгороде с начала года

Самыми опасными отходами являются влажные салфетки.

За первые три месяца 2026 года работники АО «Объединенный коммунальный оператор» устранили уже более 1600 бытовых засоров на наружных сетях водоотведения в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Ежедневно бригады выезжают от 10 до 30 раз на заявки о бытовых засорах. Также они очищают приемные отделения канализационных насосных станций (КНС) — всего их 129 на обслуживания предприятия.

«Жители часто не задумываются и выбрасывают в унитаз неорганический мусор, которому место в мусорном ведре, а не в системе водоотведения. Такой мусор — причина засоров, выхода из строя оборудования, подтопления канализационных сетей и подвальных помещений, излива стоков на поверхность», — объяснил начальник управления водоотведения АО «ОКО» Михаил Новокрещенов.

Чаще всего канализация засоряется туалетной бумагой, влажными салфетками, наполнителем для туалета животных. Влажные салфетки представляют наибольшую опасность, так как они превращаются в пластик при попадании на рабочее колесо насосного агрегата на КНС и выводят из строя оборудование.

Напомним, что свыше 400 тысяч кубометров стоков ежедневно поступают на Нижегородскую станцию аэрации. Во время первичной механической очистки в здании решеток каждый день вылавливают 10 тонн мусора.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижнем Новгороде появятся контейнерные площадки из отработанного пластика.