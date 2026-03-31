В Бородино прошёл большой шахматный фестиваль, посвящённый Году единства народов России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В шахтёрской столице Красноярского края при поддержке СУЭК-Красноярск, Фонда Мельниченко и городского Дворца культуры «Угольщик» состоялся традиционный шахматный фестиваль «Бородинское поле. Связь времён».
Он объединил 50 спортсменов из Красноярска, Иркутска, Железногорска, Канска и других городов и был посвящён Году единства народов России.
Открытие фестиваля получилось ярким и отразило многонациональность нашей страны: творческий коллектив Дворца культуры представил танцевальную композицию в костюмах народов России, в фойе для гостей работала выставка, посвящённая национальным традициям. Особый интерес у юных участников вызвали QR-коды на картинах — они вели на информацию о традиционных играх разных народов, похожих на шахматы.
Старт соревнованиям дал финансовый директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Великосельский, который ежегодно участвует в шахматных турнирах самого разного уровня, в том числе в составе корпоративной команды. Он подчеркнул, что Компания системно поддерживает спорт и здоровый образ жизни, а проведение фестиваля именно в Бородино — закономерность, здесь сложилась сильная шахматная школа и живут преданные своему делу энтузиасты.
«Рад, что на бородинской земле снова собрались сильнейшие шахматисты Сибири. Мы видим, как этот вид спорта объединяет людей, даёт возможность проявить характер и интеллект», — отметил Андрей Великосельский.
Соревнования проходили на нескольких площадках: в основном, дамском и детском турнирах, а также в турнире поколений. Для многих участников шахматы давно перестали быть просто хобби. Кто-то привёл на фестиваль детей, кто-то вернулся к доске спустя годы. Среди гостей были педагоги, которые используют логические навыки, полученные за шахматной доской, в своей профессиональной деятельности, и школьники, для которых этот спорт стал основой для развития характера.
«Шахматы помогают в жизни: развивают внимательность, учат просчитывать действия наперёд, не сдаваться при поражениях. Это интеллигентный спорт, который воспитывает характер», — уверена бывшая участница бородинского клуба «Белая ладья», семикратная чемпионка г. Бородино Анна Фролова, которая сегодня не только преподаёт историю в техникуме г. Железногорска, но и возглавляет шахматный клуб учебного заведения.
Один из юных шахматистов рассказал, что пришёл в спорт благодаря семье, и отмечает, как шахматное мышление помогает ему. «С трёх лет я начал играть в шахматы с мамой, — рассказывает Кирилл Журавлёв, ставший победителем детского турнира среди мальчиков. — Сначала у меня не получалось, начал посещать шахматный кружок в школе, а потом записался в шахматный клуб. В этом виде спорта нужно на два шага вперёд всё продумать. Сейчас я также занимаюсь футболом и самбо. Думаю, и в этих вида спорта тоже нужно соперника просчитать. Одно помогает другому».
В командном зачёте победу одержала сборная СУЭК-Красноярск. На втором месте — команда из Красноярска, третье место заняли шахматисты из Иркутска.
Все участники и призёры получили дипломы, медали и памятные подарки от организаторов. Фестиваль подтвердил, что шахматы остаются одним из самых объединяющих видов спорта, где возраст, профессия и город проживания не имеют значения, — важны логика, выдержка и любовь к игре.