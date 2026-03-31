В Бородино прошёл большой шахматный фестиваль, посвящённый Году единства народов России

Один из юных шахматистов рассказал, что пришёл в спорт благодаря семье, и отмечает, как шахматное мышление помогает ему. «С трёх лет я начал играть в шахматы с мамой, — рассказывает Кирилл Журавлёв, ставший победителем детского турнира среди мальчиков. — Сначала у меня не получалось, начал посещать шахматный кружок в школе, а потом записался в шахматный клуб. В этом виде спорта нужно на два шага вперёд всё продумать. Сейчас я также занимаюсь футболом и самбо. Думаю, и в этих вида спорта тоже нужно соперника просчитать. Одно помогает другому».