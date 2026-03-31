Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Новосибирска Кудрявцев сообщил о планах по развитию метро в городе

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что в городе рассматривают возможность масштабного обновления Красного проспекта и одновременно готовят генеральную схему развития метрополитена. В предварительном варианте документа речь идёт о строительстве двух новых станций и создании метродепо.

Источник: Сиб.фм

По словам главы города, первый этап ремонта Красного проспекта может затронуть участок от начала магистрали до площади Ленина. Планируется обновить бордюры, тротуары, освещение и заняться благоустройством зелёных зон.

Также мэр сообщил, что уже разработан проект левоперегонного тоннеля между станциями «Берёзовая Роща» и «Золотая Нива». Стоимость строительства оценили примерно в 3 млрд рублей, сейчас проект проходит государственную экспертизу.

Кудрявцев подчеркнул, что ключевым направлением остаётся подготовка генеральной схемы развития метро. Окончательный вариант документа рассчитывают получить в ближайшие месяцы. При этом он отметил, что строительство новых станций потребует значительных вложений — речь идёт о десятках миллиардов рублей, поэтому власти намерены определить приоритеты и рассчитывают на участие в федеральных программах финансирования.