Мэр Новосибирска Кудрявцев сообщил о планах по развитию метро в городе

По словам главы города, первый этап ремонта Красного проспекта может затронуть участок от начала магистрали до площади Ленина. Планируется обновить бордюры, тротуары, освещение и заняться благоустройством зелёных зон.
Также мэр сообщил, что уже разработан проект левоперегонного тоннеля между станциями «Берёзовая Роща» и «Золотая Нива». Стоимость строительства оценили примерно в 3 млрд рублей, сейчас проект проходит государственную экспертизу.
Кудрявцев подчеркнул, что ключевым направлением остаётся подготовка генеральной схемы развития метро. Окончательный вариант документа рассчитывают получить в ближайшие месяцы. При этом он отметил, что строительство новых станций потребует значительных вложений — речь идёт о десятках миллиардов рублей, поэтому власти намерены определить приоритеты и рассчитывают на участие в федеральных программах финансирования.