Глеб Никитин: нижегородской промышленности по силам справиться со всеми вызовами

Объем промышленного производства в Нижегородской области по итогам 2025 года вырос почти на 6% и вплотную приблизился к 2,5 трлн рублей. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин на традиционном совещании регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства в технопарке «Анкудиновка» 31 марта.
В совещании приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, правительства Нижегородской области, объединений и директора промышленных предприятий.
В своем приветственном слове Глеб Никитин отметил, что одной из самых востребованных мер поддержки предприятий являются льготные займы регионального и федерального Фондов развития промышленности. За прошлый год по линии ФРП поддержку получили 43 проекта на 14,7 млрд рублей. Это в 2,3 раза больше, чем в 2024 году. По национальным проектам технологического лидерства финансирование составило 7 млрд рублей. Благодаря эффективному сотрудничеству с Минпромторгом России по различным программам поддержки удалось привлечь около 78 млрд рублей.
«В нашем регионе реализуется 20 новых национальных проектов, из них 8 — по достижению технологического лидерства. Особой экономической зоне “Кулибин” исполнилось 5 лет. За счет налоговых льгот и готовой инфраструктуры мы создаем передовые производства, которые будут способствовать экономическому росту. За прошедший год статус резидента ОЭЗ “Кулибин” получила 21 компания. Мы ожидаем лучшую динамику макроэкономических показателей по итогам текущего года. Уверен, что нашей промышленности по силам справиться со всеми вызовами», — отметил губернатор.
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов подчеркнул, что наш регион остается одним из ключевых промышленных центров страны и занимает лидирующие позиции в производстве грузовых автомобилей, автобусов, поливинилхлорида и стальных труб. По объему отгруженной продукции Нижегородская область сохранила 8 место в России и 2 место в Приволжском федеральном округе.
«В Нижнем Новгороде началось производство современных автомобилей Volga. Это прорывной проект, нацеленный на создание оригинальных моделей с уникальными характеристиками и развитие российской инженерной школы. Volga станет якорным проектом для нижегородского автомобильного кластера», — заявил Максим Черкасов.
За 2025 год объем отгруженных товаров в химической отрасли достиг отметки в 238 млрд рублей. Отрасль активно развивается, осваивая новые высокотехнологичные направления.
Ключевым драйвером в нефтепереработке, по словам Черкасова, остается «Лукойл-Нефтеоргсинтез». По итогам прошлого года объем переработки нефтяного сырья составил 15,7 млн тонн (на 5% выше уровня 2024 года). Предприятие развивает производственные мощности и реализует два инвестиционных проекта. Их запуск позволит усилить позиции России на внутреннем и международном рынках нефтепереработки.
«Важным направлением работы является роботизация. Цель — повысить ее уровень в стране до показателя “145 единиц на 10 тысяч человек”. В Нижегородской области этот показатель составляет 55 единиц. Наш регион получил в 2025 году федеральный грант на создание Центра развития промышленной робототехники. Он появится на базе НГТУ им. Алексеева и будет помогать предприятиям во внедрении робототехники, а также в обучении специалистов», — сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона.
Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов по обучению кадров для беспилотной авиации. За минувший год было подготовлено более 500 человек. Наш регион выступает пилотным в применении дронов для доставки грузов.
Продолжается создание промышленной инфраструктуры. На территории области функционирует 4 индустриальных парка и 5 промышленных технопарков. Деятельность этих площадок позволила по итогам 2025 года привлечь свыше 1,2 млрд рублей внебюджетных инвестиций от резидентов.
В 2025 году наблюдалась положительная динамика экспортной выручки нижегородских предприятий. Совокупный экспорт (по сравнению с 2024 годом) вырос почти на 6%. Продукция Нижегородской области по-прежнему направляется в 93 страны мира.
«На одном из недавних совещаний с экономическим блоком президент России Владимир Путин поставил задачу: вернуть экономику на траекторию устойчивого роста. Мы рассчитываем, что принятые меры дадут реальный эффект для оздоровления предприятий Нижегородской области», — резюмировал Черкасов.
