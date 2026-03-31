Глеб Никитин: нижегородской промышленности по силам справиться со всеми вызовами

«Важным направлением работы является роботизация. Цель — повысить ее уровень в стране до показателя “145 единиц на 10 тысяч человек”. В Нижегородской области этот показатель составляет 55 единиц. Наш регион получил в 2025 году федеральный грант на создание Центра развития промышленной робототехники. Он появится на базе НГТУ им. Алексеева и будет помогать предприятиям во внедрении робототехники, а также в обучении специалистов», — сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона.