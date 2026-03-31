Минэк: особую зону в Калининградской области ожидает новая эпоха

«Нас ожидает с вами новая эпоха, скажем так. Министерством финансов РФ были разработаны изменения в Налоговый кодекс. Приняты они Федеральным законом от 11 февраля 2026 года № 18-фз. Закон вступает в силу с 1 апреля 2026 года и будет распространяться, в том числе, на резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области, которые будут включены в реестр резидентов после 1 апреля 2026 года», — рассказала Абрамова. По её словам, резиденты ОЭЗ, которые подадут заявления до 1 апреля 2026 года, будут работать на старых условиях — по старым правилам применения налоговых льгот.