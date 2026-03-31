Нижегородцам рассказали, с чем связан возможный рост цен на продукцию общепита

В 2026 году рост цен на продукцию общепита составит 10%. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на экономиста Михаила Беляева.
По словам эксперта, несмотря на освобождение от уплаты НДС с 1 апреля для предприятий общепита — столовых, ресторанов, кафе и закусочных, цены снижать никто не планирует. Это объясняется желанием предпринимателей удерживать ту прибыль, которую они имеют сейчас.
Цены на рынке диктуют монополисты, а не спрос и предложение, отмечает Михаил Беляев. В связи с этим стоит наоборот ожидать рост стоимости продукции в общепите.
«Действует диктат продавца, ему абсолютно все равно — повышает цены, только смотрит на то, чтобы их не повышать с бешеной скоростью. Вдруг привлекут к ответственности, как в ситуации с яйцами или с гречкой. Потихонечку общепит будет повышать цены. К примеру, даже условные пиццерии будут ссылаться то на курс доллара, то на санкции. Повышение в 2026 году достигнет 10%», — заключил эксперт.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 5,6% составила инфляция в Нижегородской области в феврале.