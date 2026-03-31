Еврокомиссар предупредил о длительных перебоях в энергетике из-за Ирана

Перебои, возникшие на энергетических рынках из-за войны в Иране, будут длительными и не закончатся даже с наступлением мира, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
«Это не будет кратковременным, потому что даже если завтра будет мир, последствия все равно останутся, поскольку энергетическая инфраструктура в регионе разрушена войной», — заявил он журналистам после встречи министров ЕС (цитата по Reuters).
В связи с этим ЕС рассматривает возможность возобновить меры по преодолению кризиса в энергетике, подобные тем, что он ввел после сокращения поставок газа из России в 2022 году. «Мы не знаем, как долго продлится этот кризис. И поскольку мы не знаем, насколько глубоким он будет, мы также готовим различные возможности, которые больше похожи на те, что мы использовали во время кризиса 2022 года», — сказал Йоргенсен. При этом еврокомиссар подчеркнул, что в том году кризис был связан в основном с газом, тогда как сейчас Евросоюз столкнулся с «более широким кругом проблем».
Reuters отмечает, что цены на газ в Европе с начала операции США в Иране 28 февраля выросли на 70%.
Накануне Йоргенсен написал министрам энергетики стран ЕС, что государствам сообщества нужно рассмотреть возможность сокращения потребления нефти и газа, прежде всего в транспортном секторе. Еврокомиссар указал, что увеличивающийся дефицит топлива усугубляется небольшим числом альтернативных поставщиков и «перерабатывающих мощностей для производства определенных продуктов в пределах ЕС».