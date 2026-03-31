Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экспорт кормов из Ростовской области превысил 13 тысяч тонн в марте 2026 года

Восемь партий кормов и кормовых добавок экспортировали из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С 1 по 27 марта 2026 года в Ростовской области экспорт кормов и кормовых добавок превысил 13 тысяч тонн. Восемь партий продукции оформили в морских портах Ростова-на-Дону и Азова, а также в ветеринарных пунктах «Ростовский» и «Егорлыкский», сообщили в управлении Россельхознадзора.

Основной объем товара составил подсолнечный шрот — 13,4 тысячи тонн. Также оформили 42 тонны кормовых смесей для сельскохозяйственных птиц и 33 тонны готовых кормов для кошек и собак. Товары отправили в Турцию, Абхазию и Азербайджан.

Экспортерами выступили предприятия, прошедшие ветеринарно-санитарную проверку. Нарушений при контроле грузов не выявили.

Добавим, с начала 2026 года на Дону проконтролировали 21 экспортную партию кормов и кормовых добавок, всего 30,1 тысячи тонн.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

