Экспорт кормов из Ростовской области превысил 13 тысяч тонн в марте 2026 года

С 1 по 27 марта 2026 года в Ростовской области экспорт кормов и кормовых добавок превысил 13 тысяч тонн. Восемь партий продукции оформили в морских портах Ростова-на-Дону и Азова, а также в ветеринарных пунктах «Ростовский» и «Егорлыкский», сообщили в управлении Россельхознадзора.
Основной объем товара составил подсолнечный шрот — 13,4 тысячи тонн. Также оформили 42 тонны кормовых смесей для сельскохозяйственных птиц и 33 тонны готовых кормов для кошек и собак. Товары отправили в Турцию, Абхазию и Азербайджан.
Экспортерами выступили предприятия, прошедшие ветеринарно-санитарную проверку. Нарушений при контроле грузов не выявили.
Добавим, с начала 2026 года на Дону проконтролировали 21 экспортную партию кормов и кормовых добавок, всего 30,1 тысячи тонн.
