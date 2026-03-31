Депутат Оглоблина: новый ГОСТ на белый хлеб носит добровольный характер

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина объяснила смысл нового ГОСТа на хлеб из пшеничной муки, который вступает в силу 1 апреля.
Большинство небольших пекарен и частных производителей давно перешли на собственные рецептуры, это позволяет отвечать на запросы потребителей и снижать себестоимость продукта.
Пока новый ГОСТ носит добровольный характер, производители решают сами, придерживаться государственного стандарта или работать по привычным техническим условиям, пишет RT.
Непосредственно ГОСТ коснется только те предприятия, которые решат сами перейти на новые стандарты. Это станет конкурентным преимуществом в пользу продукции предприятия.
Теперь допускается подовый хлеб овальной формы и массой менее 500 граммов. Кроме того, теперь изделие должно находиться на предприятии не более 10 часов после выемки из печи, сообщает 360.ru.
С 1 апреля вступает в силу стандарт на картофельные чипсы, в котором устанавливается ограничение массовой доли жира: не более 35% и 45% в зависимости от категории продукта. Это требование направлено на повышение качества продукции, пишет Царьград.