МУРМАНСК, 31 марта. /ТАСС/. Калининград может стать частью Трансарктического транспортного коридора и Севморпути. Об этом заявил глава комиссии Госсовета по вопросам развития Арктики и Северного морского пути, губернатор Мурманской области Андрей Чибис на заседании Совета при полпреде президента РФ в СЗФО.
Заседание Совета прошло в Калининграде, где обсудили транспортную доступность Калининградской области, в том числе в контексте развития ключевого участка Трансарктического транспортного коридора (ТТК) — Северного морского пути.
«Представил коллегам комплексный проект по развитию Арктики и ТТК, который является базой для реализации нашей общей задачи — укрепления суверенитета и национальной безопасности нашей страны. Отмечу, что порт Калининграда может стать важной частью ТТК. Нам необходима четкая координация действий и планов в этом вопросе», — написал Чибис в своем Telegram-канале по итогам заседания.
Он добавил, что все участники заседания согласились с позицией, что только совместными усилиями можно достичь поставленных президентом целей. «Отмечу, что с Калининградом нас связывают в том числе и туристические связи. В прошлом году мы открыли новый, современный терминал аэропорта Мурманск. Один из популярных и круглогодичных рейсов — в Калининград, что, несомненно, влияет на качество и развитие внутреннего туризма», — подчеркнул Чибис.
В ноябре 2025 года на встрече с Чибисом президент России Владимир Путин поддержал его предложение о запуске комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора, основные цели которого: обеспечение безопасности, добыча и глубокая переработка ресурсов, создание бесшовной транспортной системы, а также создание комфортных условий жизни для северян.