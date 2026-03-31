На Украине намерены построить комплекс по производству ядерного топлива

Он должен будет работать по технологиям американской компании Westinghouse, сообщили в «Энергоатоме».

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Компания «Энергоатом» планирует построить в Николаевской области комплекс по производству ядерного топлива для украинских АЭС.

«Это стратегическое решение, открывающее новую страницу в истории отечественной атомной энергетики. Речь идет о строительстве современного технологического комплекса по производству тепловыделяющих сборок для украинских АЭС на территории Южноукраинской городской территориальной общины», — указано в сообщении компании.

Комплекс должен будет работать по технологиям американской компании Westinghouse. Кабинет министров решение о строительстве принял, но о сроках его начала пока не говорится.