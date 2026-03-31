«Ъ»: IT-компании могут лишиться аккредитации из-за работы с VPN

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. IT-компании, которые не ограничат для пользователей доступ к своим цифровым платформам с использованием VPN-сервисов, могут быть исключены из IT-реестра Минцифры РФ. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства РФ, разработанного Минцифры РФ, и собеседников.
Как пишет газета, проект вносит изменения в условия, которым должны соответствовать российские компании, чьи приложения имеют право на предустановку на устройствах в РФ. Отмечается, что компания сохраняет право на предустановку, если ее ресурсы не будут работать с включенным VPN-сервисом у пользователя. Требование вступит в силу с момента официального опубликования документа.
Собеседники издания, знакомые с ходом обсуждения инициатив по ограничению работы VPN в России, добавляют, что готовятся изменения в порядок аккредитации IT-компаний. Их могут лишить аккредитации «в случае выявления нарушений требований по обеспечению информационной безопасности доступа к таким платформам». Как уточняет «Коммерсант», под этими требованиями, скорее всего, понимается запрет на доступ к информационным ресурсам с помощью VPN.
ТАСС обратился за комментарием в Минцифры.