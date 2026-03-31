Торги на NYSE закрылись крупнейшим ростом за последние 10 месяцев

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) закрылись крупнейшим ростом в рамках одной торговой сессии за последние 10 месяцев. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1 125,37 пункта (2,49%), до отметки 46 341,51 пункта. Индекс S&P, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 184,80 пункта (2,91%) и достиг уровня 6 528,52 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq увеличился на 795,99 пункта (3,83%) и оказался на отметке 21 590,63 пункта.
Как отмечает издание, подобный рост произошел на фоне оптимизма инвесторов после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп хочет прекращения войны с Ираном, даже если к завершению боевых действий Ормузский пролив останется закрытым для судоходства.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.