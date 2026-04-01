Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк ощутимо понизил курс евро и курс доллара на 1 апреля

Нацбанк Беларуси уменьшил курс доллара и курс евро и увеличил курс российского рубля на 1 апреля, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк установил новые курсы валют на 1 апреля, среду. В частности, в первый день апреля курс доллара и курс евро были понижены, а курс российского рубля вырос.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На среду, 1 апреля, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9394 белорусского рубля, 1 евро — 3,3703 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6768 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, которые были определены на вторник, 31 марта, курс доллара и курс евро были понижены, а курс российского рубля подрос в среду, 1 апреля.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0114 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0318 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0094 белрубля.

Тем временем «Коммунарка» объяснила белорусам, почему шоколадка «Любимая Аленка» стала весить 85 граммом.

