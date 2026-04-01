Россиянам рассказали, что изменилось при продаже товара в рассрочку с 1 апреля

В России с 1 апреля вступят в силу ряд законов, один из которых касается изменений в правила покупки товаров в рассрочку. Основным нововведением станет запрет на продажу товаров в рассрочку дороже, чем без нее. Таким образом, маскировать под такие услуги микрокредит или брать за «беспроцентную рассрочку» скрытые комиссии больше не получится.
Кроме того, с 1 апреля срок рассрочки будет ограничен шестью месяцами. При этом с 1 апреля 2028 года этот срок составит всего четыре месяца.
Изменения предполагают, что если покупатель не сможет выплатить всю стоимость товара в срок, тогда его долг начнет расти. Но это будет происходить в разумных пределах: увеличение будет ограничено 20% годовых от суммы просроченной задолженности.
Еще одним важным моментом станет то, что с 1 апреля рассрочки, которые оформляются через сервисы, должны быть зарегистрированы в реестре операторов рассрочки, который ведет Центральный Банк РФ.
Однако, если покупатель договорился напрямую с продавцом об отсрочке платежа или о том, чтобы общую сумму как-то поделить, то в этих случаях новые правила работать не будут. В частности, они не касаются известной ситуации «рассрочки от застройщика» при покупке квартиры на первичном рынке.
Как писал сайт KP.RU, глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов заявил, что к положительным моментам нового закона можно отнести прозрачность процесса оформления рассрочки, отсутствие дополнительных платежей и ограничение размера штрафных санкций.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
