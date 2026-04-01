«Дружба» раздора: Киев усугубляет разлад в ЕС

«У нас нет четкого представления, что за игру ведет Украина», — заявил во вторник Euractiv неназванный дипломат Евросюза. По данным портала, инспекционная миссия ЕС, координируемая Еврокомиссией (ЕК), до сих пор не получила от Киева разрешения на доступ к месту повреждения трубопровода. При том, что, как до сих пор склонны считать в Брюсселе, «от разблокировки “Дружбы” выиграют все стороны». Кроме, похоже, одной — той самой, которая прекратила транзит под предлогом поломки и препятствует его возобновлению, подливая масло в огонь внутриевропейских противоречий.
Миссия ждет, Киев молчит.
Еврокомиссия согласилась направить на Украину миссию для осмотра нефтепровода, к участию в которой не допустили экспертов из Венгрии и Словакии. К концу месяца никаких подвижек в этом направлении нет: европейские чиновники говорят, что эксперты до сих пор остаются в Киеве в ожидании визита к нефтепроводу для оценки его состояния. Европейские дипломаты, опрошенные порталом Euractiv, в выражениях не стесняются: действия Киева называют «неразумными», «непонятными» и «загадочными».
Министр внутренних дел Словакии и лидер входящей в правительственную коалицию республики партии «Голос — социальная демократия» Матуш Шутай-Эшток считает, что Словакия и Венгрия в ситуации с нефтепроводом «Дружба» стали жертвами «политического шантажа» Владимира Зеленского. По его словам, утверждения украинской стороны о повреждении трубопровода опровергаются и данными спецслужб, и самим фактом отказа допустить инспекторов. «На все это есть простой, достаточный ответ», если бы Зеленский позволил инспекторским группам осмотр поврежденного нефтепровода, сказал Шутай-Эшток.
В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже не исключает, что руководство Еврокомиссии договорилось с Киевом об остановке нефтепровода. «Никто уже вас действительно не воспринимает всерьез. Вы даже не можете договориться об инспекции в составе группы из трех-четырех человек, которые поехали бы осмотреть этот нефтепровод? Или вы делаете это намеренно, договорившись с Зеленским? Выражу уверенность, что вы договорились», — отметил премьер, говоря о председателе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.
Свою риторику Фицо подкрепил серьезным предостережением. Если Брюссель продолжит игнорировать интересы Братиславы, Словакия готова заблокировать 20-й пакет санкций против России и противодействовать ускоренному вступлению Украины в ЕС. Остановка «Дружбы» уже разогнала цены на топливо — и ЕК, по его убеждению, именно этого и добивается, рассчитывая тем самым ослабить действующую коалицию в стране. «ЕК была бы значительно более довольна, [если бы в республике] было правительство, составленное [либеральной] оппозицией. Оно бы исполнило все желания ЕК, а может быть, загнало бы Словакию и в войну», — заявил премьер.
Против своих.
Зеленский выступает в качестве «интерфейса настроений ряда лидеров Европы, которым не нравится позиция нынешних властей Венгрии о защите собственных национальных интересов», полагает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. «Зеленский не может выстраивать такую антивенгерскую кампанию без согласия, науськивания и прямого указания со стороны европейцев. Она всячески поддерживается его спонсорами, гласно и негласно», — пояснил дипломат в беседе с ТАСС.
Это подкрепляется и открытой позицией ЕС по отношению к венгерскому премьер-министру. Как сообщило агентство Reuters, руководство Евросоюза сделало ставку на поражение партии Орбана на выборах в венгерский парламент 12 апреля. «Я думаю, все рассчитывают, что он проиграет», — отметил один из дипломатов.
Также стало известно, что Украина финансировала венгерскую оппозиционную партию «Тиса» и нелегально передала ей за последние полгода примерно €120 млн из средств, которые получила в странах Западной Европы. По утверждению источника телеканала М2, часть денег «золотого конвоя» — задержанных в Венгрии инкассаторских машин украинского Ощадбанка, в которых находилось $40 млн, €35 млн и 9 кг золота, — также предназначалась «Тисе».
Также Евросоюз рассматривает чрезвычайный план действий для предотвращения «дестабилизации» работы сообщества со стороны Орбана в случае его переназначения на пост главы правительства, сообщила газета Politico. Так, в числе возможных мер «изменение порядка голосования в ЕС, приостановка финансирования, а также права голоса в случае нарушения ценностей организации и даже исключение из сообщества». «Уважение к верховенству права имеет важное значение для доступа к средствам ЕС», — заявил газете еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт.
На фоне нарастающего раскола в ЕС страны-кандидаты — Украина, Албания, Молдавия, Сербия и Черногория — сталкиваются с политическими и экономическими проблемами при ведении переговоров о вступлении в Евросоюз. «Нам не нужна еще одна Венгрия или Словакия. Мы не знаем, что произойдет в этих новых странах через 10−15 лет. И тогда мы можем столкнуться с еще одним [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном», — утверждает источник издания Politico. По его словам, против группы стран, которые находятся в «листе ожидания» на вступление в сообщество, выступает часть стран-членов, которые «с осторожностью относятся к прочности и долгосрочности их приверженности фундаментальным ценностям ЕС, таким как свобода прессы, беспристрастность судебной системы и другие демократические свободы».
Цена раздора.
Венгрия занимает юридически обоснованную, морально правильную и политически разумную позицию в отношении Украины, блокируя финансирование Евросоюзом этой страны, заявил премьер-министр Венгрии, отвечая на критику латвийского премьера Эвики Силини. По его мнению, Латвия не вправе просить Венгрию «поддержать предоставление кредита ЕС стране, которая незаконно изменила согласованные условия от декабря 2025 года». Он признался, что ему трудно понять, почему Латвия, союзник Венгрии по НАТО и партнер по ЕС, поддерживает не ее, а Украину, которая нарушает свои обязательства.
При этом юристы ЕС ищут механизмы реагирования на отказ Венгрии поддержать выделение Украине «военного кредита» на €90 млрд, заявил глава Евросовета Антониу Кошта в интервью порталу Contexte. По его словам, Венгрия фактически заблокировала решение, поддержанное другими странами ЕС. «Это явное нарушение принципа искреннего сотрудничества. Оно нарушает непрерывность процесса принятия решений», — сказал глава Евросовета. Он подчеркнул, что действия Будапешта вызвали резкую реакцию со стороны некоторых европейских лидеров и поставили под вопрос устойчивость процесса принятия решений в ЕС.
При этом Венгрия единственная из стран Евросоюза не получила никаких средств по программе военного кредитования SAFE, нацеленной на милитаризацию ЕС. По данным европейских дипломатов, такой шаг со стороны Брюсселя «похож на расплату за вето Будапешта на предоставление Украине кредита в размере €90 млрд, что вряд ли будет урегулировано до 12 апреля».
Как отметило агентство Bloomberg, Украина рискует остаться без бюджетных средств к июню, если не получит новую международную помощь. Зависание европейского пакета осложняет Киеву переговоры с другими кредиторами — в том числе со странами G7 на предстоящем мероприятии МВФ в апреле.
Виктория Конева.