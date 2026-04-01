«Дружба» раздора: Киев усугубляет разлад в ЕС

На фоне нарастающего раскола в ЕС страны-кандидаты — Украина, Албания, Молдавия, Сербия и Черногория — сталкиваются с политическими и экономическими проблемами при ведении переговоров о вступлении в Евросоюз. «Нам не нужна еще одна Венгрия или Словакия. Мы не знаем, что произойдет в этих новых странах через 10−15 лет. И тогда мы можем столкнуться с еще одним [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном», — утверждает источник издания Politico. По его словам, против группы стран, которые находятся в «листе ожидания» на вступление в сообщество, выступает часть стран-членов, которые «с осторожностью относятся к прочности и долгосрочности их приверженности фундаментальным ценностям ЕС, таким как свобода прессы, беспристрастность судебной системы и другие демократические свободы».